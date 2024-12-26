Два человека погибли в Австрийских Альпах от схода лавины

В четверг в Австрийских Альпах сошла лавина, которая унесла жизни двух человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

Двое любителей зимних видов спорта были погребены под снежными массами незадолго до полудня чуть ниже вершины Росскопф в муниципалитете Гиппах (округ Швац) и впоследствии были откопаны спасательными службами.

Другие подробности об аварии или личности погибших пока не известны.

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Было задействовано два спасательных вертолета и полицейский вертолет Libelle. К поискам также были привлечены три горные спасательные команды и собаки. На месте также находилась команда кризисного вмешательства.

В четверг уровень лавинной опасности в пострадавшем районе составлял три балла по пятибалльной шкале, то есть лавинная опасность была "значительной". Незадолго до Рождества в Тироле выпал снег, что повысило лавинную опасность до опасного уровня в некоторых районах.

В ноябре сильный шторм вызвал проблемы во многих муниципалитетах на юго-западе Норвегии.

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