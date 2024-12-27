В Милане с Нового года начинает действовать усиленный запрет на курение
В Милане с 1 января 2025 года начинает действовать запрет на курение в общественных местах под открытым небом, утвержденный городским советом в 2020 году.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.
Этот шаг является частью борьбы с загрязнением воздуха и поощрения людей к здоровому образу жизни.
Город уже запретил курение на некоторых открытых пространствах, таких как автобусные остановки.
Но теперь запрет распространится на все общественные места, такие как улицы, парки и спортивные сооружения, за исключением случаев, когда между людьми может быть соблюдено расстояние не менее 10 метров.
Запрет не распространяется на электронные сигареты.
Напомним, в прошлом году правительство Португалии представило закон о распространении запрета на курение на открытые площадки, включая крытые террасы, и об ограничении продажи табачных изделий.
А во французской Ницце решили ввести запрет курения на всех городских пляжах.