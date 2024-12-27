В Милане с Нового года начинает действовать усиленный запрет на курение

В Милане с 1 января 2025 года начинает действовать запрет на курение в общественных местах под открытым небом, утвержденный городским советом в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Этот шаг является частью борьбы с загрязнением воздуха и поощрения людей к здоровому образу жизни.

Город уже запретил курение на некоторых открытых пространствах, таких как автобусные остановки.

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Но теперь запрет распространится на все общественные места, такие как улицы, парки и спортивные сооружения, за исключением случаев, когда между людьми может быть соблюдено расстояние не менее 10 метров.

Запрет не распространяется на электронные сигареты.

Напомним, в прошлом году правительство Португалии представило закон о распространении запрета на курение на открытые площадки, включая крытые террасы, и об ограничении продажи табачных изделий.

А во французской Ницце решили ввести запрет курения на всех городских пляжах.