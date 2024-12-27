Хто незабаром має очолити Німеччину та які зміни очікуються

23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові вибори, за підсумками яких у країні майже гарантовано зміняться уряд та його очільник. І майже так само гарантовано, що Олафа Шольца на посаді канцлера замінить лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц.

В Україні Мерц відомий передусім жорсткою критикою уряду за недостатню підтримку Києва після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Та чи не зміниться його політика після приходу до влади? Особливо зважаючи на те, що майже одночасно в Білий дім повернеться Дональд Трамп.

Про те, ким є Фрідріх Мерц і чи варто очікувати від нього й надалі такої ж рішучої позиції щодо України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Мерц прийде, порядок наведе? Що відомо про політика, який має стати новим канцлером Німеччини. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

Якщо Фрідріх Мерц стане канцлером, то буде вкрай нетиповим для Німеччини очільником уряду.

Мерц – мільйонер, що називає себе "представником середнього класу", пілот-любитель, який полюбляє пересуватися за штурвалом власного двомоторного літака (і навіть якось пілотував винищувач).

Для країни, чиї канцлери зазвичай живуть доволі скромно, такий набір характеристик є більш ніж незвичним, і Мерцу часто доводиться давати роз’яснення щодо свого способу життя.

Мерц максимально не схожий на попередню багаторічну канцлерку ХДС Ангелу Меркель.

До найвпливовішої посади в країні він підійшов далеко не завдяки власній популярності.

Скоріш навпаки – німці не надто люблять Мерца.

Його особистий рейтинг значно нижчий за рейтинг опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який партія наростила головним чином завдяки слабкості трипартійної коаліції Шольца.

Проблеми з особистим рейтингом Мерца, серед іншого, пояснюють його характером.

Він різкий та імпульсивний, схильний зопалу виступати із заявами, за які доводиться вибачатися. Цим він сильно відрізняється від неемоційного і стриманого Олафа Шольца та завжди врівноваженої Ангели Меркель.

Проблемою для Мерца стали і його статки, а точніше – його позиціонування себе як представника "вищого середнього класу".

Це розлютило багатьох німців, які назвали його відірваним від реальності. Мовляв, представники середнього класу далекі від того, аби демонструвати своє багатство, пересуваючись на власному літаку.

До слова, своїм критикам Мерц відповідає, що середнім класом вважає себе за "життєвими цінностями".

У питаннях економіки Фрідріх Мерц пообіцяв вести політику, яка "підштовхне Німеччину вперед, змусить країну знову функціонувати".

Нині німецька економіка стагнує та чекає на нові труднощі з приходом до влади в США Дональда Трампа.

Мерц налаштований дотримуватися так званого "боргового гальма", розбіжності довкола якого призвели до найбільших суперечок і розколу в попередній коаліції. Він вважає, що з правильним економічним та фіскальним підходом збільшення боргів для фінансування відновлення економіки чи обороноздатності не потрібне.

Але не виключено, що його позиція зазнає змін.

Також він виступає за спрощення податкової системи та зниження податків.

У питанні російсько-української війни Мерц обіцяє, що ХДС буде твердо підтримувати Україну, оскільки це "війна проти Заходу та демократії". А ще він відкрито говорить про необхідність перемоги України – на відміну від Шольца, який ніколи прямо про це не висловлювався.

На його думку, Україна може вистояти і завершити війну тільки з позиції сили.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої Мерц прийде, порядок наведе? Що відомо про політика, який має стати новим канцлером Німеччини.