Кто вскоре должен возглавить Германию и какие изменения ожидаются

23 февраля в Германии состоятся досрочные выборы, по итогам которых в стране почти гарантированно сменятся правительство и его глава. И почти так же гарантировано, что Олафа Шольца на посту канцлера заменит лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

В Украине Мерц известен прежде всего жесткой критикой правительства за недостаточную поддержку Киева после начала полномасштабного вторжения РФ.

Но не изменится ли его политика после прихода к власти? Особенно учитывая то, что почти одновременно в Белый дом вернется Дональд Трамп.

О том, кем является Фридрих Мерц и стоит ли ожидать от него и в дальнейшем такой же решительной позиции по Украине, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии. Далее – краткое ее изложение.

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Если Фридрих Мерц станет канцлером, то будет крайне нетипичным для Германии главой правительства.

Мерц – миллионер, называющий себя "представителем среднего класса", пилот-любитель, который любит передвигаться за штурвалом собственного двухмоторного самолета (и даже как-то пилотировал истребитель).

Для страны, чьи канцлеры обычно живут довольно скромно, такой набор характеристик является более чем необычным, и Мерцу часто приходится давать разъяснения относительно своего образа жизни.

Мерц максимально не похож на предыдущего многолетнего канцлера ХДС Ангелу Меркель.

К самой влиятельной должности в стране он подошел далеко не благодаря собственной популярности.

Скорее наоборот – немцы не слишком любят Мерца.

Его личный рейтинг значительно ниже рейтинга оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), который партия нарастила главным образом благодаря слабости трехпартийной коалиции Шольца.

Проблемы с личным рейтингом Мерца, среди прочего, объясняют его характером.

Он резкий и импульсивный, склонен сгоряча выступать с заявлениями, за которые приходится извиняться. Этим он сильно отличается от неэмоционального и сдержанного Олафа Шольца и всегда уравновешенной Ангелы Меркель.

Проблемой для Мерца стали и его состояние, а точнее – его позиционирование себя как представителя "высшего среднего класса".

Это разозлило многих немцев, которые назвали его оторванным от реальности. Мол, представители среднего класса далеки от того, чтобы демонстрировать свое богатство, передвигаясь на собственном самолете.

К слову, своим критикам Мерц отвечает, что средним классом считает себя по "жизненным ценностям".

В вопросах экономики Фридрих Мерц пообещал вести политику, которая "подтолкнет Германию вперед, заставит страну снова функционировать".

Сейчас немецкая экономика стагнирует и ждет новых трудностей с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Мерц настроен придерживаться так называемого "долгового тормоза", разногласия вокруг которого привели к самым большим спорам и расколу в предыдущей коалиции. Он считает, что с правильным экономическим и фискальным подходом увеличение долгов для финансирования восстановления экономики или обороноспособности не нужно.

Но не исключено, что его позиция претерпит изменения.

Также он выступает за упрощение налоговой системы и снижение налогов.

В вопросе российско-украинской войны Мерц обещает, что ХДС будет твердо поддерживать Украину, поскольку это "война против Запада и демократии". А еще он открыто говорит о необходимости победы Украины – в отличие от Шольца, который никогда прямо об этом не высказывался.

По его мнению, Украина может выстоять и завершить войну только с позиции силы.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии.