Президент Чехії показав гостинець від українських воїнів

Президент Чехії Петр Павел похвалився подарунком, який він отримав на Різдво від українських військових з 10-ї бригади: "фронтовою" консервою зі свинини.

Про це він написав у соціальній мережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Ukrajina prožila již druhé Vánoce ve válce. Zatímco mnozí z nás trávili vánoční svátky v hojnosti, vojáci 10. ukrajinské brigády v zákopech bránili svou zem. Dobrovolníci Paměti národa si za tu dobu na Donbase vyslechli desítky příběhů statečných lidí, kteří jsou za svou zemi… pic.twitter.com/u2jdzRzVhd – Petr Pavel (@prezidentpavel) December 27, 2024

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Павел розповів, що волонтери з благодійної організації "Пам’ять нації" (Pamět národa) побували на Донбасі та передали йому вітання від бійців.

"Поки багато хто з нас святкував Різдвяні свята в достатку, бійці 10-ї української бригади перебували в окопах, захищаючи свою країну. За час перебування на Донбасі волонтери "Пам'яті нації" почули десятки історій відважних людей, які сповнені рішучості боротися за свою країну, поки російська агресія не буде зупинена, і пообіцяли передати вітання від українських воїнів", – написав він.

Петр Павел уточнив, що на етикетці консервованої свинини, яку йому подарували українські вояки, написано: "Дякуємо за допомогу Чеській Республіці та її народу!".

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 44,4% громадян Чехії хотіли б бачити Україну переможцем у війні, яку проти неї розпочала Росія.

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