Президент Чехии показал гостинец от украинских воинов

Президент Чехии Петр Павел похвастался подарком, который он получил на Рождество от украинских военных из 10-й бригады: "фронтовой" консервой из свинины.

Об этом он написал в социальной сети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ukrajina prožila již druhé Vánoce ve válce. Zatímco mnozí z nás trávili vánoční svátky v hojnosti, vojáci 10. ukrajinské brigády v zákopech bránili svou zem. Dobrovolníci Paměti národa si za tu dobu na Donbase vyslechli desítky příběhů statečných lidí, kteří jsou za svou zemi… pic.twitter.com/u2jdzRzVhd – Petr Pavel (@prezidentpavel) December 27, 2024

Реклама:

Павел рассказал, что волонтеры из благотворительной организации "Память нации" (Pamět národa) побывали на Донбассе и передали ему поздравления от бойцов.

"Пока многие из нас праздновали Рождественские праздники в достатке, бойцы 10-й украинской бригады находились в окопах, защищая свою страну. За время пребывания на Донбассе волонтеры "Памяти нации" услышали десятки историй отважных людей, которые полны решимости бороться за свою страну, пока российская агрессия не будет остановлена, и пообещали передать поздравления от украинских воинов", – написал он.

Петр Павел уточнил, что на этикетке консервированной свинины, которую ему подарили украинские воины, написано: "Спасибо за помощь Чешской Республике и ее народу!".

Напомним, согласно опросу, 44,4% граждан Чехии хотели бы видеть Украину победителем в войне, которую против нее начала Россия.

Читайте также интервью главы МИД Чехии Яна Липавского для "Европейской правды".