Австрія планує закупити 12 італійських винищувачів

Австрія планує придбати 12 винищувачів M-346 FA італійського виробництва для заміни літаків Saab 105, які вона вивела з експлуатації наприкінці 2020 року.

Про це із посиланням на заяву уряду пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, Міністерство оборони Австрії повідомило, що наразі ведуться переговори з італійським урядом про укладення контракту.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що ця угода свідчить про міцність співпраці між Італією та Австрією.

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"Я висловлюю особливу подяку прем'єр-міністерці Джорджі Мелоні, який зробив значний внесок в укладення цієї угоди", – йдеться у його заяві.

Літаки будуть використовуватися для навчання пілотів, підтримки сухопутних військ і протиповітряної оборони, заявили в уряді.

Нагадаємо, у червні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.

24 грудня Eurofighter Typhoon і агентство НАТО NETMA підписали у Римі контракт на придбання до 24 літаків Eurofighter для італійських ВПС.