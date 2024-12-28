Австрия планирует закупить 12 итальянских истребителей

Австрия планирует приобрести 12 истребителей M-346 FA итальянского производства для замены самолетов Saab 105, которые она вывела из эксплуатации в конце 2020 года.

Об этом со ссылкой на заявление правительства пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, Министерство обороны Австрии сообщило, что сейчас ведутся переговоры с итальянским правительством о заключении контракта.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что это соглашение свидетельствует о прочности сотрудничества между Италией и Австрией.

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"Я выражаю особую благодарность премьер-министру Джорджи Мелони, который внес значительный вклад в заключение этого соглашения", – говорится в его заявлении.

Самолеты будут использоваться для обучения пилотов, поддержки сухопутных войск и противовоздушной обороны, заявили в правительстве.

Напомним, в июне канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал приобретение еще 20 истребителей Eurofighter в рамках программы по укреплению вооруженных сил страны.

24 декабря Eurofighter Typhoon и агентство НАТО NETMA подписали в Риме контракт на приобретение до 24 самолетов Eurofighter для итальянских ВВС.