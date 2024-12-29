Три человека погибли и 50 спасены у берегов Франции при попытке пересечь Ла-Манш

По меньшей мере три человека погибли у побережья Кале при попытке переправиться в Англию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Мэр муниципалитета Сангатте Ги Аллеман подтвердил факт гибели и сообщил, что семь человек нуждаются в интенсивной терапии.

Около 50 мигрантов были взяты под опеку французской гуманитарной благотворительной организации Utopia 56, по сообщениям местных СМИ, некоторые из них были доставлены на морскую базу Сангатте для лечения.

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Вертолет ВМС Франции участвовал в масштабной спасательной операции, развернутой после первого сигнала тревоги в воскресенье утром около 6.15.

Тела двух взрослых были найдены службами спасения примерно через 45 минут.

Представитель правительства Великобритании заявил: "Мы можем подтвердить, что в Ла-Манше произошел инцидент с участием небольшого судна во французских водах. Французские власти возглавляют реагирование и расследование".

Министерство внутренних дел заявило, что на данном этапе не будет предоставлять дальнейших комментариев.

В этом году 76 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш на небольших лодках.

Благоприятный ветер, дувший с прошлых выходных, побудил мигрантов попытаться пересечь границу, и, по данным британских властей, около 1500 мигрантов прибыли в Англию в период со среды по субботу.

Напомним, 107 мигрантов, которые потерпели бедствие на море, пытаясь добраться до Англии, были спасены в среду, 25 декабря, французскими службами.

В начале октября Британия зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.