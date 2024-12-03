Кандидат у прем’єри Литви стверджує, що не знав про рішення видворити китайських дипломатів

Кандидат на посаду прем’єра Литви, соціал-демократ Гінтаутас Палуцкас заявив, що йому не повідомили про рішення вислати з Литви трьох представників китайської дипломатичної місії.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Палуцкас, коментуючи рішення вислати з Литви трьох представників китайської дипломатичної місії, заявив, що це рішення уряду, який йде у відставку.

"Я, звичайно, не був про це поінформований, і я не був поінформований про обставини", – зазначив він.

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За його словами, поки що невідомо, які наслідки матиме це рішення.

"Я не знаю, чи зможемо ми ще більше розірвати ті дипломатичні відносини, які вже практично не існують", – заявив Палуцкас.

Зауважимо, Палуцкас раніше заявляв, що готовий відновити дипломатичні відносини з Китаєм.

Минулої п'ятниці Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту.

У Китаї висловили обурення цим рішенням і пригрозили Литві заходами у відповідь.