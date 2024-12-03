Кандидат в премьеры Литвы утверждает, что не знал о решении выдворить китайских дипломатов

Кандидат на пост премьера Литвы, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас заявил, что ему не сообщили о решении выслать из Литвы трех представителей китайской дипломатической миссии.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Палуцкас, комментируя решение выслать из Литвы трех представителей китайской дипломатической миссии, заявил, что это решение правительства, которое уходит в отставку.

"Я, конечно, не был об этом проинформирован, и я не был проинформирован об обстоятельствах", – отметил он.

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По его словам, пока неизвестно, какие последствия будет иметь это решение.

"Я не знаю, сможем ли мы еще больше разорвать те дипломатические отношения, которые уже практически не существуют", – заявил Палуцкас.

Заметим, Палуцкас ранее заявлял, что готов восстановить дипломатические отношения с Китаем.

В прошлую пятницу Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными в стране и направила Пекину дипломатическую ноту.

В Китае выразили возмущение этим решением и пригрозили Литве ответными мерами.