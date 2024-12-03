Сибіга: Україна більше не повторить такої помилки, як з Будапештським меморандумом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала гіркий урок зі сподівань на Будапештський меморандум, і таких помилок більше не можна повторювати.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив перед міністерською зустріччю країн НАТО.

Сибіга нагадав про 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна погодилась віддати ядерну зброю в обмін на "безпекові запевнення".

"Це гарне нагадування про те, що ніякі рішення про довгострокові безпекові рішення за рахунок української безпеки не є прийнятними. Цей документ не зумів забезпечити Україні безпеку, як і трансатлантичну безпеку. Ми маємо уникнути повторення таких помилок", – наголосив Сибіга.

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"Тож ми обговоримо з партнерами концепцію "миру через силу". У нас є чітке розуміння, які кроки наших друзів потрібні, щоб зробити нашу "домашню роботу", – додав він.

Нагадаємо, у день початку міністерської зустрічі НАТО МЗС України опублікувало офіційну позицію про те, що Україна не погодиться на ті гарантії безпеки, що є замінниками членства в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед зустріччю у Брюсселі запевнив, що партнери чують заклики України щодо членства та не відступають від планів, однак на грудневому засіданні Альянсу мають іншу мету.