Наибольшим доверием среди граждан Польши пользуется действующий президент Анджей Дуда, на втором месте – мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который также является кандидатом в президенты от правящей партии.

Таковы результаты опроса CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В опросе CBOS респондентов просили указать, в какой степени они доверяют конкретным политикам.

Среди политиков, включенных в опрос, наибольшим доверием пользуется президент Анджей Дуда. Доверие к нему задекларировали 49% поляков, тогда как – согласно результатам – 37% респондентов не доверяют президенту.

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На втором месте – Рафал Тшасковский, которому доверяют 47% респондентов, тогда как 36% опрошенных относятся к нему негативно. Третьим в рейтинге доверия является спикер Сейма Шимон Головня. Положительно к нему относятся 45% опрошенных, отрицательно – 36%.

Наибольшее недоверие респонденты декларируют к президенту оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому – 57%. В то же время Качиньскому доверяют 29% опрошенных.

50% опрошенных выражают недоверие бывшему министру образования и науки Пшемыславу Чернеку. Доверие к нему задекларировали 22% поляков.

Третьим политиком по уровню недоверия является премьер-министр Дональд Туск. Согласно опросу, премьер-министру не доверяют 47% респондентов. Туску, в свою очередь, доверяют 40% опрошенных.

Опрос проводился с 8 по 21 ноября 2024 года на выборке 981 человек.

Как сообщалось, в потенциальном втором туре выборов президента Польши мэр Варшавы Рафал Тшасковский значительно опережает своего оппонента Кароля Навроцкого, которого поддержала главная оппозиционная партия "Право и справедливость".

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