Мер Варшави значно випереджає кандидата опозиції на виборах президента Польщі

В останньому президентському опитуванні мер Варшави Рафал Тшасковський значно випереджає кандидата опозиційної "Права і справедливості" Кароля Навроцького у потенційному другому турі виборів президента Польщі.

Опитування проводилося соціологічною службою IBRiS для Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Опитування проводилося 22 і 23 листопада, тобто ще до офіційного оголошення кандидатури президента ІНП, яке відбулося 24 листопада. Однак, як зазначає Rzeczpospolita, Навроцький вже багато місяців перебував у пулі (також публічних) кандидатів "ПіС".

Результати опитування стосуються лише тих респондентів, які раніше заявили, що голосуватимуть у першому турі.

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В опитуванні IBRiS, яке показує картину потенційного суперництва у другому турі президентських виборів, Тшасковський, який у суботу став кандидатом у президенти від "Громадянської коаліції", може розраховувати на 49,7% підтримки. Навроцький – на 26,2%.

Ще 11,8% респондентів заявили, що не братимуть участі в голосуванні у другому турі, а 12,3% сказали, що не знають, за кого віддати свій голос.

"Це початок виборчої кампанії. Всі штаби в кулуарах наголошують, що вона буде надзвичайно запеклою. І на це є низка причин. В першу чергу – дуже високі ставки" – зазначає видання.

Опитування проводилося 22 і 23 листопада методом телефонного інтерв'ю CATI за вибіркою 1068 респондентів.

Детальніше про основних кандидатів у президенти Польщі читайте у статті Конкурент Туска чи виклик для України: що відомо про ключових кандидатів у президенти Польщі.