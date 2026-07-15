Прем’єр Греції запевнив, що не планує дострокових виборів

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у середу знову заявив, що наступні загальнонаціональні вибори в Греції відбудуться після закінчення чотирирічного терміну повноважень уряду, навесні 2027 року.

Заяву очільника грецького уряду наводить eKathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар Міцотакіса пролунав під час його поїздки північною частиною острова Евбея, де він відвідав медичний центр в Істіаї.

"Я хочу, щоб ви були готові й перебували на передовій напередодні виборів, які відбудуться навесні 2027 року. Дякую за ті зусилля, яких ви докладете, щоб партія "Нова демократія" втретє поспіль сформувала уряд більшості", – зазначив грецький прем’єр.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що керівна партія Греції "Нова демократія", яку останнім часом сколихнула низка скандалів, обговорює можливість проведення дострокових парламентських виборів вже цієї осені.

У цьому контексті варто зазначити, що колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас створив нову політичну партію, пообіцявши боротися з корупцією та домагатися економічного зростання країни.

Ципрас намагається скористатися широкою недовірою до уряду Міцотакіса через корупційні скандали, зокрема, через шахрайство з сільськогосподарськими субсидіями Європейського Союзу.