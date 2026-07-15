Підозрюваний у корупції експрем'єр Литви розповів, як його кликали в Білорусь

Депутат Сейму Литви та експрем’єр Саулюс Скверняліс, якого підозрюють у хабарництві, розповів, як його запросили до Білорусі, де, як стверджується, йому та його родині створили чудові умови для життя.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Як зазначив Скверняліс, він отримав два листи, нібито від білоруської журналістки, із запрошенням приїхати до сусідньої країни.

Він зазначив, що отримав ці листи ще до того, як йому висунули звинувачення в корупції, і до того, як парламент скасував його недоторканність.

"Мене запросили приїхати до Білорусі – серйозно. Я отримав два електронні листи від громадянки Білорусі, журналістки, це було ще до всіх судових процесів тут, до висунення підозр; у листах було написано, що, за їхніми даними, я перебуваю під підозрою, розпочнеться політичне переслідування, тому мене запрошують до Білорусі, де створять усі умови, можливості, нададуть ресурси та фінанси для мене й моєї родини", – сказав політик.

Він зауважив, що переслав ці листи до Департаменту держбезпеки Литви, але відповіді не отримав.

"Я переслав листи до ДДБ, але вважаю, що це провокація", – зазначив Скверняліс.

16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету з експрем'єра Литви Саулюса Скверняліса. Він є фігурантом великого розслідування про корупційну схему у Держслужбі захисту рослин.

Скверняліса підозрюють у хабарництві у справі про корупцію, пов'язаній із Державною службою рослинництва. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 8 років.

Генпрокуратура підозрює, що депутат Скверняліс з 1 січня 2025 року до травня того ж року через свою помічницю Агне Сіліцкене домовився взяти хабар за прихильність у деяких питаннях на займаній посаді.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.