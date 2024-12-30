Німеччина надасть 60 млн євро на допомогу для Сирії

Уряд Німеччини ініціював кілька проєктів із надання допомоги Сирії на загальну суму 60 мільйонів євро.

Про це заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, яку цитує Tagesschau.

Вона назвала поточну ситуацію в Сирії, де нещодавно повстанці повалили режим Башара Асада, "катастрофічною".

"Але можливість для позитивного розвитку подій є, і зараз ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати її", – сказала міністерка.

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Шульце дала зрозуміти, що заплановані проєкти не будуть реалізовуватися спільно з сирійськими правителями, а виключно через гуманітарні організації ООН та неурядові організації.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв допомогти з відновленням Сирії після падіння режиму Башара Асада в країні.

Своєю чергою Європейська комісія у грудні оголосила про нову операцію "Гуманітарний повітряний міст" для Сирії, щоб доставити екстрену медичну допомогу та інші товари першої необхідності.