В ЄС анонсували "повітряний міст" до Сирії через Туреччину

Європейська комісія оголосила про нову операцію "Гуманітарний повітряний міст" для Сирії, щоб доставити екстрену медичну допомогу та інші товари першої необхідності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Крім того, ЄС збільшує фінансування гуманітарної діяльності для Сирії.

"Падіння режиму Асада дає нову надію сирійському народу. Але цей момент змін також несе в собі ризики і приносить труднощі…Саме тому ми збільшили наше гуманітарне фінансування на цей рік до понад 160 мільйонів євро", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Коментуючи запуск операції "Гуманітарний повітряний міст", вона розповіла, що в її рамках до Сирії доставлятимуть необхідні вантажі, такі як продукти харчування, медикаменти і засоби для укриття.

Фон дер Ляєн додала, що продовжить обговорювати доставку гуманітарної допомоги до Сирії під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок.

Профінансовані ЄС гуманітарні рейси доставлять загалом 50 тонн медикаментів зі складів ЄС в Дубаї, які найближчими днями будуть перевезені до Адани в Туреччині для розподілу в Сирії.

Ще 46 тонн товарів медичного, освітнього та житлового призначення з іншого складу ЄС в Данії будуть доставлені до Адани і передані ЮНІСЕФ та Всесвітній організації охорони здоров'я.

ЄК також мобілізувала додаткові чотири мільйони євро для задоволення найбільш нагальних гуманітарних потреб сирійців. Як наслідок, загальний обсяг гуманітарної підтримки у 2024 році досягне 163 мільйонів євро.

Зазначимо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

А 11 грудня у Німеччині закликали Ізраїль і Туреччину не "ставити під загрозу" формування нового уряду в Сирії.