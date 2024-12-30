Президент Угорщини привітав антизахідного "президента" Грузії з призначенням на посаду

Угорський президент Томаш Шуйок привітав антизахідного "президента" Грузії Михеїла Кавелашвілі, якого не визнає чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, з обранням на пост.

Його вітальний лист цитує грузинський 1TV, передає "Європейська правда".

Шуйок наголосив у вітальному листі, що Угорщина найрішучішим чином захищає недоторканність територіальної цілісності та суверенітету Грузії та підтримує прагнення країни до євроінтеграції.

"Михеїле Кавелашвілі, обраний президент Грузії, прийміть мої вітання і найкращі побажання у зв'язку з обранням на Вас на пост президента Грузії. Підтверджуємо, що Угорщина готова до взаємовигідного розвитку дружнього співробітництва між нашими народами, а також до розширення спільних проєктів у рамках нашого стратегічного партнерства в нових сферах", – написав він.

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Нагадаємо, 15 грудня президент Сербії Александар Вучич першим запросив відвідати країну Кавелашвілі після того, як його затвердили головою Грузії 14 грудня, на виборах президента, які вперше проходили не прямим народним голосуванням.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці 29 грудня Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Кобахідзе пригрозив їй в'язницею.

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