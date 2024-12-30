Президент Венгрии поздравил антизападного "президента" Грузии с назначением на должность

Венгерский президент Томаш Шуйок поздравил антизападного "президента" Грузии Михеила Кавелашвили, которого не признает действующая глава государства Саломе Зурабишвили, с избранием на пост.

Его поздравительное письмо цитирует грузинский 1TV, передает "Европейская правда".

Шуйок отметил в приветственном письме, что Венгрия решительным образом защищает неприкосновенность территориальной целостности и суверенитета Грузии и поддерживает стремление страны к евроинтеграции.

"Михеил Кавелашвили, избранный президент Грузии, примите мои поздравления и наилучшие пожелания в связи с избранием на Вас на пост президента Грузии. Подтверждаем, что Венгрия готова к взаимовыгодному развитию дружеского сотрудничества между нашими народами, а также к расширению совместных проектов в рамках нашего стратегического партнерства в новых сферах", – написал он.

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Напомним, 15 декабря президент Сербии Александар Вучич первым пригласил посетить страну Кавелашвили после того, как его утвердили главой Грузии 14 декабря, на выборах президента, которые впервые проходили не прямым народным голосованием.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Утром 29 декабря Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Кобахидзе пригрозил ей тюрьмой.

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