Фінське агентство транспорту та зв'язку проінспектує затриманий танкер Eagle S

Фінське агентство транспорту та зв'язку Traficom перевіряє нафтовий танкер Eagle S через підозру у пошкодженні кабелю електропередач Estlink 2 – цей танкер вважають причетним до так званого "тіньового флоту" РФ.

Про це розповіла директорка Traficom Санна Соннінен, цитує фінський мовник Yle, передає "Європейська правда".

Як розповіла Соннінен, перевірка судна буде проведена, як тільки це дозволить поточне розслідування. Наразі Traficom надає допомогу поліції та прикордонній службі у розслідуванні щодо судна.

За результатами перевірки Traficom може вимагати від судна усунути виявлені недоліки. У випадку серйозних недоліків, Traficom має право призупинити експлуатацію судна до проведення необхідного ремонту.

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Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Пізніше Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

30 грудня інформували, що фінська влада, яка розслідує пошкодження підводних кабелів, виявила на морському дні сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

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