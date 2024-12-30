Финское агентство транспорта и связи проинспектирует задержанный танкер Eagle S

Финское агентство транспорта и связи Traficom проверяет нефтяной танкер Eagle S из-за подозрения в повреждении кабеля электропередач Estlink 2 – этот танкер считают причастным к так называемому "теневому флоту" РФ.

Об этом рассказала директор Traficom Санна Соннинен, цитирует финский вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как рассказала Соннинен, проверка судна будет проведена, как только это позволит текущее расследование. Сейчас Traficom оказывает помощь полиции и пограничной службе в расследовании в отношении судна.

По результатам проверки Traficom может потребовать от судна устранить выявленные недостатки. В случае серьезных недостатков, Traficom имеет право приостановить эксплуатацию судна до проведения необходимого ремонта.

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Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Позже Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

30 декабря информировали, что финские власти, которые расследуют повреждение подводных кабелей, обнаружили на морском дне следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S.

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