Ремонт пошкодженого у Балтиці кабелю Estlink 2 обійдеться в десятки мільйонів євро

Ремонт пошкодженого 25 грудня в Балтійському морі електричного кабелю Estlink 2 буде довгим і дорогим.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

За словами керівника підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола, згідно з поточними оцінками, ремонтні роботи триватимуть сім місяців і обійдуться в десятки мільйонів євро.

"Наразі ще встановлюється ступінь пошкоджень і оцінюється, яким чином буде доцільно їх усувати і яку техніку використовувати", – сказав Непола.

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Хоча роль координатора ремонту покладено на Fingrid, роботи будуть вестися в тісній співпраці з Elering. Переговори про судно, необхідне для ремонту, ще тривають. "Розглядаються різні варіанти, вибір буде зроблено залежно від того, чи доступне судно і чи здатне воно виконувати ремонтні роботи", – уточнив Непола, додавши, що фінське судно задіяно не буде.

Ремонт Estlink 2 технічно надзвичайно складний: спочатку пошкоджену ділянку кабелю на дні моря потрібно розрізати і підняти кінці на борт судна.

"Після цього до наявних кінців кабелю буде під'єднано новий проміжний сегмент. Кожну жилу кабелю необхідно вручну з'єднати і відновити шар ізоляції так, щоб він витримував високу напругу", – пояснив Непола.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

Повідомляли, що Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Марії Ємець Російська війна йде під воду.