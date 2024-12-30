Глава МЗС Естонії назвав неприйнятними погрози Словаччини на адресу України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав неприйнятними погрози Словаччини зупинити постачання електроенергії Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Postimees.

Тсахкна нагадав, що Європейський союз домовився про повну відмову від імпорту російських викопних видів палива до 2027 року.

"Останні зусилля урядів Угорщини та Словаччини, спрямовані на продовження постачань російського газу до Європейського союзу, суперечать цій меті, оскільки лише продовжують енергетичну залежність від Росії", – сказав Тсахкна.

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Він додав, що Європейська комісія підтвердила, що припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на енергетичну безпеку Європейського Союзу та його країн-членів.

"Звільнення від енергетичної залежності від Росії відповідає інтересам кожної держави, оскільки Росія звикла використовувати експорт енергії як зброю. Не можна вважати Росію надійним партнером", – заявив міністр.

За його словами, Росія демонструє свою справжню сутність, погрожуючи, наприклад, залишити мешканців Придністров'я без електрики та опалення з 1 січня, припинивши постачання газу.

"З огляду на все це, абсолютно неприпустимо, щоб Словаччина погрожувала припинити екстрені поставки електроенергії для України цієї зими, – підкреслив Тсахкна. – Україна вже майже три роки бореться не тільки за свій суверенітет, а й за безпеку всієї Європи та світу. У ситуації, що склалася, єдино правильний підхід – це всебічна підтримка України, а не посилення страждань українців своїми діями".

Раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.

Коментуючи погрози словацького прем'єра, Зеленський заявив, що "схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".