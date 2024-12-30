Глава МИД Эстонии назвал неприемлемыми угрозы Словакии в адрес Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал неприемлемыми угрозы Словакии остановить поставки электроэнергии Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Postimees.

Тсахкна напомнил, что Европейский союз договорился о полном отказе от импорта российских ископаемых видов топлива до 2027 года.

"Последние усилия правительств Венгрии и Словакии, направленные на продолжение поставок российского газа в Европейский союз, противоречат этой цели, поскольку лишь продолжают энергетическую зависимость от России", – сказал Тсахкна.

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Он добавил, что Европейская комиссия подтвердила, что прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на энергетическую безопасность Европейского Союза и его стран-членов.

"Освобождение от энергетической зависимости от России отвечает интересам каждого государства, поскольку Россия привыкла использовать экспорт энергии как оружие. Нельзя считать Россию надежным партнером", – заявил министр.

По его словам, Россия демонстрирует свою истинную сущность, угрожая, например, оставить жителей Приднестровья без электричества и отопления с 1 января, прекратив поставки газа.

"Учитывая все это, совершенно недопустимо, чтобы Словакия угрожала прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины этой зимой, – подчеркнул Тсахкна. – Украина уже почти три года борется не только за свой суверенитет, но и за безопасность всей Европы и мира. В сложившейся ситуации единственно правильный подход – это всесторонняя поддержка Украины, а не усиление страданий украинцев своими действиями".

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры.

Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Комментируя угрозы словацкого премьера, Зеленский заявил, что "похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".