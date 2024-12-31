Фінляндія закупить додаткові ракети GMLRS до реактивних систем

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен схвалив пропозицію Сил оборони про закупівлю додаткових ракет GMLRS, які використовуються у ракетних системах HIMARS і M270.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фінського Міністерства оборони.

Додаткові ракети GMLRS Unitary і GMLRS AW будуть закуплені для важких ракетних систем, які використовують сухопутні війська.

Фінляндія вже закуповувала аналогічні ракети GMLRS у 2016 і 2017 роках.

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"Фінляндія наполегливо нарощує сучасний потенціал своїх сил оборони. Це важливе придбання, яке забезпечить вогневу міць великої дальності для наших сухопутних військ", – сказав Хяккянен.

Нагадаємо, у Фінляндії почалася дискусія про вихід з угоди про заборону протипіхотних мін.

Також повідомляли, що у презентованій Міністерством оборони Фінляндії доповіді з прогнозом безпекової ситуації для країни у наступні 5 років йдеться, що вони мають стати "ерою готовності" у питаннях оборони.