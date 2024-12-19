Фінляндія у прогнозі безпекової ситуації до 2030 року пише про "еру готовності"

У презентованій Міністерством оборони Фінляндії доповіді з прогнозом безпекової ситуації для країни у наступні 5 років йдеться, що вони мають стати "ерою готовності" у питаннях оборони.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Доповідь з прогнозом безпекової ситуації для Фінляндії до 2030 року презентував міністр оборони Антті Хяккянен. Документ чекали з підвищеним інтересом, оскільки це перший п’ятирічний прогноз за членства Фінляндії у НАТО та після початку повномасштабної війни Росії проти України.

У доповіді йдеться, що безпекова ситуація загалом загрозлива і непередбачувана та може швидко погіршитися. Росію називають довгостроковою загрозою і для Фінляндії, що має з нею понад 1200 км сухопутного кордону, і для Європи загалом.

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"Швидких змін на краще не варто очікувати, навіть якщо активна фаза бойових дій в Україні завершиться. Росія залишається для нас ключовою безпековою загрозою, і небезпечним фактором є те, що Росія посилює співпрацю з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм", – зазначив міністр.

Він додав, що після вступу Фінляндії до НАТО загроза війни стала меншою.

У доповіді відзначають, що конфронтація між Росією і Заходом стає особливо видимою у регіоні довкола Фінляндії у різних формах, зокрема йдеться про увагу до критичної інфраструктури. Також спостерігають спроби Китаю посилити свій вплив у Фінляндії.

Міністр оборони заявив, що найближчі роки мають стати "ерою підготовки", чи "ерою готовності" – Фінляндії потрібно буде всебічно посилювати свої оборонні спроможності, зокрема сухопутну компоненту, що потребуватиме великих інвестицій. Він зазначив, що у військо починають впроваджувати новітні безпілотні технології.

Міністр констатував, що для Фінляндії залишатиметься важливим підтримання великого резерву, підготовку якого забезпечуватиме строкова служба. На його думку, потрібні певні реформи для того, щоб менше юнаків не завершували проходження служби через неготовність до такого рівня фізичних навантажень – наприклад, запровадити кілька категорій за рівнем фізичної підготовки та організувати попередню фізичну підготовку перед самим призовом.

Він також зазначив, що в армію варто залучати більше жінок, але на добровільних засадах.

Поточні витрати Фінляндії на оборону складають 2,4% ВВП.

Нагадаємо, у Фінляндії почалася дискусія про вихід з угоди про заборону протипіхотних мін.

Фінський премʼєр Петтері Орпо нещодавно коментував, що не вважає небезпіставними побоювання щодо того, що Фінляндії доведеться воювати, але переконаний, що країна готова до такого сценарію.