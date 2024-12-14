Фінляндія оцінить, чи потрібні армії країни заборонені протипіхотні міни

Уряд Фінляндії оцінить можливість поставити на озброєння Сил оборони країни протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією.

Про це йшлося на засіданні фінського уряду напередодні, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, на засіданні йшлося про дослідження з питання доповнення можливостей Сил оборони.

В його рамках роль протипіхотних мін буде розглянуто з погляду оборонних потреб і сучасних сценаріїв загроз.

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"Очікується, що дослідження буде завершено на початку 2025 року. Дослідження супроводжуватиметься оглядом зовнішньої політики та політики безпеки під керівництвом Міністерства закордонних справ", – йдеться у повідомленні.

Після цього буде проведено загальну оцінку того, чи слід Фінляндії змінити свій підхід до Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Під час підготовки буде враховано, зокрема, зміни в безпековій обстановці, технологічні розробки та уроки, витягнуті із ситуації в Україні, а також важливість договорів про контроль над озброєннями як частини міжнародної договірної системи.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.

Крім того, колишній міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав до дискусії щодо виходу країни з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.