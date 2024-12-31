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Сибіга уперше поговорив із новою главою МЗС Ісландії

Новини — Вівторок, 31 грудня 2024, 14:07 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 31 грудня, провів першу телефонну розмову з новою очільницею МЗС Ісландії Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За словами Сибіги, під час "теплої першої розмови" з ісландською колегою він розповів про ситуацію на фронті, повітряний терор з боку Росії, а також про пріоритетні оборонні та енергетичні потреби України.

"Вдячний Ісландії та всьому її народу за щиру підтримку України", – додав глава українського МЗС.

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Очільниця Партії реформ Ісландії Торгедюр Катрін Гуннарсдоттір очолила МЗС країни 21 грудня після формування нового уряду.

Раніше цього року парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки. Крім того, Рейкʼявік підписав безпекову угоду з Києвом.

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