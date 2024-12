Сибіга уперше поговорив із новою главою МЗС Ісландії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у вівторок, 31 грудня, провів першу телефонну розмову з новою очільницею МЗС Ісландії Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За словами Сибіги, під час "теплої першої розмови" з ісландською колегою він розповів про ситуацію на фронті, повітряний терор з боку Росії, а також про пріоритетні оборонні та енергетичні потреби України.

"Вдячний Ісландії та всьому її народу за щиру підтримку України", – додав глава українського МЗС.

I had a warm first call with Iceland’s new Foreign Minister @thorgkatrin. Informed about the battlefield situation and Russia’s daily air terror, as well as Ukraine’s priority defense and energy needs. Grateful to Iceland and all of its people for sincerely supporting Ukraine.