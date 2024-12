Сибига впервые поговорил с новой главой МИД Исландии

Министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник, 31 декабря, провел первый телефонный разговор с новой главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По словам Сибиги, во время "теплого первого разговора" с исландской коллегой он рассказал о ситуации на фронте, воздушном терроре со стороны России, а также о приоритетных оборонных и энергетических потребностях Украины.

I had a warm first call with Iceland’s new Foreign Minister @thorgkatrin. Informed about the battlefield situation and Russia’s daily air terror, as well as Ukraine’s priority defense and energy needs. Grateful to Iceland and all of its people for sincerely supporting Ukraine.

Реклама: