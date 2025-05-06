Фіцо не один представлятиме Словаччину в Москві 9 травня

До Росії на так званий парад до дня перемоги 9 травня вирушить кілька представників Словаччини на додачу до премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це сказав в інтервʼю TA3 євродепутат від Словаччини Ерік Каліняк, повідомляє "Європейська правда".

За словами Еріка Каліняка – сина міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка, – він поїде до Москви 9 травня разом зі словацьким премʼєром.

Також до них долучаться інший словацький депутат Любош Блага і, "ймовірно, також депутат Національної ради Словаччини Ріхард Глюк", додав політик.

Фіцо раніше визнав, що деякі європейські країни відмовили у дозволі на проліт над своєю територією спеціальному урядовому літаку Словаччини. Наразі невідомо, яким маршрутом і яким чином делегація дістанеться до Москви.

Роберт Фіцо буде єдиним главою уряду держави – члена Європейського Союзу, який візьме участь у параді 9 травня в Москві. Його участь викликала широку критику не тільки з боку словацької опозиції, але й представників ЄС.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас ще у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.