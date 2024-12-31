На залізничному вокзалі Софії внаслідок пожежі загинули четверо бездомних
Новини — Вівторок, 31 грудня 2024, 14:21 —
У результаті пожежі, яка виникла у вагоні на Центральному залізничному вокзалі Софії в ніч проти 31 грудня, загинули чотири людини, ще двоє перебувають у лікарні.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на БНР.
За даними болгарської поліції, група бездомних проникла у порожній вагон на колії вокзалу Софії, де хотіла переночувати.
Пізніше вагон загорівся, в результаті чого четверо людей загинули. Ще двоє, віком близько 65 і 35 років, перебувають у лікарні у важкому стані через отруєння чадним газом.
Прокуратура Софії заявила, що працює над усіма можливими версіями інциденту – як навмисних дій, так і випадкового підпалу. Там додали, що вже допитали свідків, оглянули місце події, вилучили речові докази та призначили експертизи.
У звʼязку з пожежею затримали двох людей, але не уточнюється, чи висували їм обвинувачення і якщо так, то які.
Відповідальний за внутрішню безпеку Болгарської залізниці Івайло Харалампієв заявив, що вагон, у якому хотіли переночувати бездомні, був замкнений, тому поки незрозуміло, як вони в нього зайшли.
Раніше повідомлялось, як пожежа в готелі в центральній Греції призвела до загибелі його власника та госпіталізації 11 людей.