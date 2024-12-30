У Греції внаслідок пожежі в готелі загинув його власник, 11 людей постраждали

Пожежа в готелі в понеділок призвела до загибелі його власника та госпіталізації 11 осіб поблизу багатовікових монастирів Метеори в центральній Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Триповерховий готель у Каламбаці, містечку неподалік від Метеори, зазнав значних пошкоджень, повідомляють представники пожежної служби.

Аварійні бригади врятували 26 людей, в тому числі госпіталізованих, а кількох з них підняли з балконів за допомогою крана.

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55-річний власник готелю помер від травм, отриманих після падіння з балкона, до прибуття пожежників.

Костас Папапуліос, голова асоціації готельєрів регіону, повідомив, що постраждалих розселили в інші сусідні готелі за рахунок асоціації та місцевої влади.

"Власник готелю намагався допомогти гостям і, мабуть, потрапив у пастку, – сказав Папапуліос, – Невідомо, чи стрибнув він з балкона, щоб врятуватися від полум'я, чи задихнувся від диму і впав".

Готель використовується в основному людьми, які відвідують Метеору, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що включає 24 православних християнських монастирі, побудованих близько 600 років тому на вершинах прямовисних скельних утворень, що сягають 550 метрів від землі.

Свідки пожежі описують хаотичні сцени, що сталися невдовзі після світанку в понеділок, коли деякі мешканці намагалися спуститися з балконів, використовуючи простирадла. Вогонь знищив значну частину інтер'єру готелю, почорнивши стіни і стелі номерів, а також коридори будівлі, куди пожежники увійшли під час рятувальних робіт.

Серед постраждалих четверо дітей, яких доставили до лікарні в сусідньому місті Трікала. Пожежна служба повідомила, що на пожежу, причину якої не вдалося встановити одразу, виїхали 34 пожежники на 12 одиницях техніки.

На початку грудня у районі кварталу Тарвекамп на півночі Гааги внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей, а від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки.

А в середині місяця внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в місті Зноймо на півдні Чехії постраждали восьмеро людей.