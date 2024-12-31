На железнодорожном вокзале Софии в результате пожара погибли четверо бездомных

В результате пожара, который возник в вагоне на Центральном железнодорожном вокзале Софии в ночь на 31 декабря, погибли четыре человека, еще двое находятся в больнице.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

По данным болгарской полиции, группа бездомных проникла в пустой вагон на пути вокзала Софии, где хотела переночевать.

Позже вагон загорелся, в результате чего четыре человека погибли. Еще двое, в возрасте около 65 и 35 лет, находятся в больнице в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом.

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Фото: БТА

Прокуратура Софии заявила, что работает над всеми возможными версиями инцидента – как умышленных действий, так и случайного поджога. Там добавили, что уже допросили свидетелей, осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили экспертизы.

В связи с пожаром задержали двух человек, но не уточняется, предъявляли ли им обвинения и если да, то какие.

Ответственный за внутреннюю безопасность Болгарской железной дороги Ивайло Харалампиев заявил, что вагон, в котором хотели переночевать бездомные, был заперт, поэтому пока непонятно, как они в него зашли.

Ранее сообщалось, как пожар в отеле в центральной Греции привел к гибели его владельца и госпитализации 11 человек.