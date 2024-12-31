Фінляндія завершила участь в антитерористичній операції під проводом США в Іраку

Фінляндія у вівторок, 31 грудня, оголосила про завершення участі в операції "Непохитна рішучість" в Іраку після повернення свого військового континенту.

Про це йдеться в повідомленні фінських Сил оборони, пише "Європейська правда".

Фінляндія долучилась до операції "Непохитна рішучість" у 2015 році. Фінські військовослужбовці були радниками курдських сил самооборони, що воювали в Іраку проти "Іспамської держави".

У 2019 році, коли ситуація в Іраку частково стабілізувалась, фінські військові перейшли від тренувань до повноцінної діяльності з охорони та консультування курдських сил.

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Офіційно участь Сил оборони Фінляндії в операції "Непохитна рішучість" завершилася 31 грудня 2024 року, а близько 70 солдатів фінського контингенту, які перебували в Іраку, повернулися додому 29 грудня.

Попри це, Фінляндія продовжить брати участь в місії в Іраку під проводом НАТО, яка допомагає іракським Збройним силам із реформами та управлінням.

Операція "Непохитна рішучість" була започаткована у 2014 році за ініціативи США для протидії ІДІЛ та іншим екстремістським організаціям у Сирії та Іраку. Її метою також була стабілізація регіону, надання гуманітарної допомоги та підтримка місцевих сил безпеки.

У вересні 2024 року США оголосили про завершення міжнародної військової місії в Іраку та виведення військ не пізніше кінця вересня 2025-го.