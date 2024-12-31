Финляндия завершила участие в антитеррористической операции под руководством США в Ираке

Финляндия во вторник, 31 декабря, объявила о завершении участия в операции "Непоколебимая решимость" в Ираке после возвращения своего военного континента.

Об этом говорится в сообщении финских Сил обороны, пишет "Европейская правда".

Финляндия присоединилась к операции "Непоколебимая решимость" в 2015 году. Финские военнослужащие были советниками курдских сил самообороны, воевавших в Ираке против "Испамского государства".

В 2019 году, когда ситуация в Ираке частично стабилизировалась, финские военные перешли от тренировок к полноценной деятельности по охране и консультированию курдских сил.

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Официально участие Сил обороны Финляндии в операции "Непоколебимая решимость" завершилось 31 декабря 2024 года, а около 70 солдат финского контингента, которые находились в Ираке, вернулись домой 29 декабря.

Несмотря на это, Финляндия продолжит участвовать в миссии в Ираке под руководством НАТО, которая помогает иракским Вооруженным силам с реформами и управлением.

Операция "Непоколебимая решимость" была начата в 2014 году по инициативе США для противодействия ИГИЛ и другим экстремистским организациям в Сирии и Ираке. Ее целью также была стабилизация региона, оказание гуманитарной помощи и поддержка местных сил безопасности.

В сентябре 2024 года США объявили о завершении международной военной миссии в Ираке и выводе войск не позднее конца сентября 2025-го.