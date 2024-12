США завдали нових ударів по позиціях хуситів у Ємені

Американські військові завдали нових авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені в межах кампанії проти підтримуваних Іраном на Близькому Сході угруповань.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У CENTCOM заявили, що протягом 30-31 грудня завдали ударів по єменській столиці Сані та прибережних населених пунктах на території Ємену, контрольованій хуситами.

Під удар потрапили, серед іншого, обʼєкти командування та управління, а також місця виробництва та зберігання зброї, як-то ракет і безпілотників хуситів, йдеться в заяві.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7