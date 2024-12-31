США завдали нових ударів по позиціях хуситів у Ємені

Американські військові завдали нових авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені в межах кампанії проти підтримуваних Іраном на Близькому Сході угруповань.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У CENTCOM заявили, що протягом 30-31 грудня завдали ударів по єменській столиці Сані та прибережних населених пунктах на території Ємену, контрольованій хуситами.

Під удар потрапили, серед іншого, обʼєкти командування та управління, а також місця виробництва та зберігання зброї, як-то ракет і безпілотників хуситів, йдеться в заяві.

Реклама:

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 – U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024

"Ці об'єкти використовувалися в таких операціях хуситів, як напади на військові кораблі ВМС США і торгові судна в південній частині Червоного моря і Аденській затоці", – підкреслило Центральне командування США.

Там додали, що знищили берегову радіолокаційну станцію хуситів, а також сім крилатих ракет і ударних дронів хуситів.

"Ці удари є частиною зусиль CENTCOM, спрямованих на послаблення спроб підтримуваних Іраном хуситів загрожувати регіональним партнерам, військовим і торговельним суднам в регіоні", – зазначено в повідомленні.

З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази в жовтні 2023 року хусити обстріляли ракетами і безпілотниками близько 100 торговельних суден.

Хусити стверджують, що вони атакують кораблі, пов'язані з Ізраїлем, США чи Великою Британією, щоб змусити Ізраїль припинити кампанію проти ХАМАС у Газі. Однак багато з атакованих кораблів не мають майже ніякого стосунку до конфлікту, в тому числі ті, що прямують до Ірану.

У жовтні у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.