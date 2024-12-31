США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Американские военные нанесли новые авиаудары по объектам хуситов в Йемене в рамках кампании против поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке группировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В CENTCOM заявили, что в течение 30-31 декабря нанесли удары по йеменской столице Сане и прибрежных населенных пунктах на территории Йемена, контролируемой хуситами.

Под удар попали, среди прочего, объекты командования и управления, а также места производства и хранения оружия, в том числе ракет и беспилотников хуситов, говорится в заявлении.

Реклама:

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 – U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024

"Эти объекты использовались в таких операциях хуситов, как нападения на военные корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденском заливе", – подчеркнуло Центральное командование США.

Там добавили, что уничтожили береговую радиолокационную станцию хуситов, а также семь крылатых ракет и ударных дронов хуситов.

"Эти удары являются частью усилий CENTCOM, направленных на ослабление попыток поддерживаемых Ираном хуситов угрожать региональным партнерам, военным и торговым судам в регионе", – указано в сообщении.

С начала войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками около 100 торговых судов.

Хуситы утверждают, что они атакуют корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить кампанию против ХАМАС в Газе. Однако многие из атакованных кораблей не имеют почти никакого отношения к конфликту, в том числе те, что направляются в Иран.

В октябре в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.