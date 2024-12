США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Американские военные нанесли новые авиаудары по объектам хуситов в Йемене в рамках кампании против поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке группировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В CENTCOM заявили, что в течение 30-31 декабря нанесли удары по йеменской столице Сане и прибрежных населенных пунктах на территории Йемена, контролируемой хуситами.

Под удар попали, среди прочего, объекты командования и управления, а также места производства и хранения оружия, в том числе ракет и беспилотников хуситов, говорится в заявлении.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7