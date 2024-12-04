Сибіга пояснив, що Україна не відмовиться від безпекових угод, бо вони не є альтернативою НАТО

Проголошений Україною принцип про те, що єдиним допустимим форматом безпекових гарантій є повноцінне членство в НАТО, не суперечить наявним безпековим угодам між Україною і державами-партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Міністр закордонних справ вважає двосторонні безпекові угоди між Україною та партнерами корисними для досягнення стратегічної мети – вступу в Альянс.

"Ці угоди посилюють нас на шляху до НАТО, в кожній угоді це зазначається", – заявив міністр.

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Сибіга нагадав, що нещодавня заява МЗС визначила офіційною позицією неприйнятність будь-яких безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО, однак, як і писала раніше "ЄвроПравда", безпекові угоди не підпадають під це визначення. "Ніяка це не альтернатива. Це дорога (до вступу)… це інструмент і елемент посилення як допомоги Україні зараз, так і на нашому шляху до НАТО", – пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", у вівторок МЗС оприлюднило заяву про неприйнятність безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Втім, після засідання Андрій Сибіга заявив, що Україна не педалює вступ до НАТО під час війни.

Детально про переговори у Брюсселі читайте у статті "Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося".