У німецькій землі Саксонія наблизилися до домовленості про уряд меншості без ліворадикальної партії "подруги Путіна" – Альянсу Сари Вагенкнехт.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Дві партії – Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Соціал-демократична партія (СДПН) – загалом погодили зміст коаліційної угоди, деталі якої розкриють пізніше у середу.

За даними ЗМІ, політсили вже досягли спільних позицій щодо "діри" у бюджеті, проте конкретних домовленостей про розподіл портфелів ще немає.

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Переговори між ХДС і СДПН у Саксонії про уряд меншості тривали з середини листопада. Для більшості у земельному парламенті їм не вистачає десяти голосів, у зв’язку з чим вони планують консультуватися з опозиційними партіями на ранніх етапах підготовки законодавчих ініціатив.

Водночас ультраправа "АдН", ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт і Ліві висунули свої умови.

Регіональний лідер "АдН" Йорг Урбан заявляв, що готовий підтримувати міноритарний уряд, якщо у його складі буде лише ХДС. В АСВ вимагають від потенційного прем'єра Міхаеля Кречмера (ХДС) зобов’язань щодо протидії нелегальній міграції і відмови від скорочення соціальних видатків.

Земельний парламент очікувано голосуватиме за нового прем’єра 18 грудня. Поки ще не визначено, чи це остаточна дата, та чи буде претендувати на посаду земельного прем’єра якийсь інший кандидат, окрім Кречмера.

Нагадаємо, перший час після місцевих виборів у Саксонії велися перемовини про коаліцію у складі ХДС, СДПН та ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт. Проте ця спроба провалилася через розбіжності у питаннях миру, міграції та фінансової політики.

Водночас у ще двох східних землях Німеччини "Альянс Сари Вагенкнехт" увійде до земельних урядів.

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