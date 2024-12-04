В немецкой земле Саксония приблизились к договоренности о правительстве меньшинства без леворадикальной партии "подруги Путина" – Альянса Сары Вагенкнехт.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Две партии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) – в целом согласовали содержание коалиционного соглашения, детали которого раскроют позже в среду.

По данным СМИ, политсилы уже достигли общих позиций по "дыре" в бюджете, однако конкретных договоренностей о распределении портфелей еще нет.

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Переговоры между ХДС и СДПГ в Саксонии о правительстве меньшинства продолжались с середины ноября. Для большинства в земельном парламенте им не хватает десяти голосов, в связи с чем они планируют консультироваться с оппозиционными партиями на ранних этапах подготовки законодательных инициатив.

В то же время ультраправая "АдГ", ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт и Левые выдвинули свои условия.

Региональный лидер "АдГ" Йорг Урбан заявлял, что готов поддерживать миноритарное правительство, если в его составе будет только ХДС. В АСВ требуют от потенциального премьера Михаэля Кречмера (ХДС) обязательств по противодействию нелегальной миграции и отказа от сокращения социальных расходов.

Земельный парламент ожидаемо будет голосовать за нового премьера 18 декабря. Пока еще не определено, окончательная ли это дата, и будет ли претендовать на должность земельного премьера какой-то другой кандидат, кроме Кречмера.

Напомним, первое время после местных выборов в Саксонии велись переговоры о коалиции в составе ХДС, СДПГ и ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт. Однако эта попытка провалилась из-за разногласий в вопросах мира, миграции и финансовой политики.

В то же время в еще двух восточных землях Германии "Альянс Сары Вагенкнехт" войдет в земельные правительства.

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