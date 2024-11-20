У німецькій Тюрингії наблизились до коаліційної домовленості за участю партії "подруги Путіна"

У німецькій Тюрингії наближаються до домовленості про новий земельний уряд за участі партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Через 2,5 місяці після земельних виборів Християнсько-демократичний союз, соціал-демократи і Альянс Сари Вагенкнехт у Тюрингії наближаються до домовленості про коаліцію.

За словами осіб, знайомих з процесом, проєкт угоди мають фіналізувати наступними днями.

Реклама:

Документ передбачатиме перелік підходів у сфері освіти, охорони здоров’я, економіки, міграції, соціальних справ, розвитку міст. Деталі мають оголосити у п’ятницю.

Раніше лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що його партія не збирається йти на поступки за низкою принципових питань, у тому числі щодо підтримки України, для формування коаліції у Тюрингії з партією Вагенкнехт.

За підсумками земельних виборів у Тюрингії перемогу здобула ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 32,8%, ХДС отримали 23,6%, партія Вагенкнехт – 15,8%, соціал-демократи – 6,1%. "Зелені" та "Вільні демократи" взагалі не пройшли до земельного парламенту.

У Саксонії спроба коаліції ХДС, СДПН та ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт" провалилася – через розбіжності у питаннях миру, міграції та фінансової політики.

Читайте також: "Подруга Путіна" хитає Німеччину: як антиукраїнський ультиматум розколов партію Шольца