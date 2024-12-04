Шольц: Надо поощрять украинцев работать или возвращаться домой
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.
Об этом он сказал во время правительственных слушаний в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.
Германия должна обеспечить, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу после изучения языка и других мероприятий, считает канцлер.
"Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", – сказал Шольц.
Предыдущих успехов со "стимулированием занятости", которые правительство ввело с этой целью, по его словам, недостаточно.
Шольц рассказал, что об этом он "очень подробно" говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", – рассказал Шольц, дав понять, что поддерживает такую инициативу.
Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.
По состоянию на июль 2024 года были трудоустроенными около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию.