Глави МЗС Польщі та Чехії "не будуть слухати брехню" Лаврова під час ОБСЄ

Міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський – заявили, що не будуть слухати виступ їхнього російського "колеги" Сергєя Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Про це повідомив польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, перед початком засідання Ради міністрів ОБСЄ на Мальті Сікорський заявив, що не буде слухати виступ Лаврова.

"Я не буду слухати брехню. Я не буду сидіти за одним столом з Лавровим", – заявив він.

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Сікорський акцентував, що "Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про російське вторгнення і про те, що Росія робить в Україні".

"Сьогодні Росія не поважає ні кордони в Європі, ні права людини. І їй дали шанс стати більш європейською. Росія повинна забратися з України, і тільки тоді ця організація матиме сенс", – додав він.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський своєю чергою дорогою на дебати заявив, що вийде з зали під час виступу Лаврова.

"Я не збираюся слухати отруєну брехню", – наголосив він.

Раніше МЗС України анонсувало візит очільника Андрія Сибіги на міністерську зустріч ОБСЄ на Мальті, де буде присутній Лавров.

Писали про те, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але братиме участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це стане першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни.

За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.

Минулого року главу російського МЗС впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").