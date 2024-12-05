Ексглава МЗС Кулеба працевлаштувався в США

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді у Гарварді – нова посада не передбачає його переїзду у США.

Про це йдеться у повідомленні наукової установи, передає "Європейська правда".

Як зазначають у Центрі Белфера, Кулеба, який обіймав посаду головного дипломата України протягом перших двох з половиною років повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є "міжнародно визнаним одним з найвпливовіших дипломатів свого покоління та глобальним поборником демократії, свободи та стійкості".

"Його призначення підкреслює відданість Центру Белфера вирішенню найгостріших світових проблем в епоху глибокої геополітичної невизначеності", – йдеться у повідомленні.

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Меган Л. О'Салліван, директорка Центру науки та міжнародних відносин, зазначила: "Дмитро Кулеба був центральною фігурою в тому, як Україна та міжнародне співтовариство вирішували одну з найбільших проблем для майже 80-річного ліберального міжнародного порядку та найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни".

За її словами, його призначення до Центру Белфера підкреслює місію установи підготувати наступне покоління лідерів, здатних розуміти складний світ, що швидко змінюється, та орієнтуватися в ньому.

"Його присутність стане натхненням для наших студентів і життєво важливим ресурсом для нашої академічної спільноти", – сказала науковиця.

У Центрі Белфера Кулеба зосередиться на перетині дипломатії, безпеки та стійкості, досліджуючи стратегії протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних коаліцій.

Кулеба буде взаємодіяти зі студентами, викладачами та стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді через семінари, лекції та менторство.

Доповнено: Згодом у своєму Facebook Кулеба уточнив, що буде й далі жити в Україні, а до Центру науки та міжнародних відносин їздитиме у відрядження відповідно до законодавства України.

Як відомо, народні депутати підтримали звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ 5 вересня.

Тоді ж, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.