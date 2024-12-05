Опитування в Німеччині: партія Шольца несподівано покращила позиції

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца істотно наростила популярність і тепер лише трохи відстає від ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Такими є результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

СДПН покращила свої показники на три відсоткові пункти, до 18%, порівняно з серединою листопада. Це її найкращий результат на YouGov з липня 2023 року.

Їхньому нинішньому партнеру по коаліції, "Зеленим", також вдалося покращити свої показники – на один відсотковий пункт, до 13%.

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Зростання цих двох партій відбулося, очевидно, за рахунок опозиційного блоку ХДС/ХСС та Вільної демократичної партії (ВДП), оскільки вони втратили позиції порівняно з останнім опитуванням: ХДС – на три відсоткові пункти, до 30%, ВДП – на один відсотковий пункт, до 4%.

Інші партії зберігають свої показники з середини листопада: "АдН" залишається другою найсильнішою політичною силою в Німеччині з незмінними 19%, Альянс Сари Вагенкнехт залишається на рівні 7%, "Ліві" – 3%, а інші партії разом – 7%.

Нагадаємо, у листопаді в Німеччині розвалилася "світлофорна коаліція" за участі соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та ВДП. Дострокові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись 23 лютого 2025 року.

Соцопитування прогнозують ХДС найвищий результат на виборах. Також рейтинги давно свідчать, що рівень довіри до кандидата ХДС Мерца вищий, аніж до чинного канцлера Олафа Шольца.