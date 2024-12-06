ЗМІ: Глава Пентагону відмовився від візиту до Південної Кореї після ситуації з воєнним станом

Глава Пентагону Ллойд Остін відмовився від планів здійснити візит до Південної Кореї після невдалої спроби президента Південної Кореї Юн Сук Йоля запровадити воєнний стан.

Про це агентству Reuters розповіли два американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Один зі співрозмовників зазначив, що поїздка Остіна до Південної Кореї планувалася найближчим часом, але було вирішено, що зараз не найкращий час.

За його словами, з Південною Кореєю було проведено консультації з приводу зміни планів поїздки.

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Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Своєю чергою Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан. Після того президент заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду, що й відбулося.

Держсекретар США Ентоні Блінкен позитивно оцінив заяву президента Південної Кореї Юн Сок Йоля про скасування воєнного стану.

Через ситуацію у Південній Кореї свій візит до країни також скасував прем'єр Щвеції Ульф Крістерссон.