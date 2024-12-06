СМИ: Глава Пентагона отказался от визита в Южную Корею после ситуации с военным положением

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался от планов осуществить визит в Южную Корею после неудачной попытки президента Южной Кореи Юн Сук Йоля ввести военное положение.

Об этом агентству Reuters рассказали два американских чиновника, сообщает "Европейская правда".

Один из собеседников отметил, что поездка Остина в Южную Корею планировалась в ближайшее время, но было решено, что сейчас не лучшее время.

По его словам, с Южной Кореей были проведены консультации по поводу изменения планов поездки.

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Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

В свою очередь Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить военное положение. После этого президент заявил, что отменит военное положение на заседании правительства, что и произошло.

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил заявление президента Южной Кореи Юн Сок Йоля об отмене военного положения.

Из-за ситуации в Южной Корее свой визит в страну также отменил премьер Швеции Ульф Кристерссон.