Прем'єр Вірменії заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що для його країни повернення в Організацію договору про колективні безпеку (ОДКБ) неможливе.

Про це він сказав під час виступу у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Armenpress.

Під час урядової години в Національних Зборах депутат фракції "Цивільний договір" Давид Карапетян нагадав зроблену днями заяву глави Кремля Владіміра Путіна, згідно з якою ОДКБ не могла втрутитися в події в Нагірному Карабасі, оскільки нападу на Республіку Вірменія не було.

Путін також зазначив, що Вірменія підтримує всі документи, які ухвалюються в рамках ОДКБ. Депутат поцікавився, чи не суперечить це раніше зробленій заяві про припинення участі Вірменії в ОДКБ.

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"Наша позиція дуже чітка: у 2021 і 2022 роках мали місце територіальні зазіхання й агресія проти Республіки Вірменія. Коли відбулося зазіхання, ми сказали: шановні колеги, та червона лінія, про яку ви говорили, перейдена.

Після цього вони сказали: знаєте, здається, кордон не було делімітовано? Тут ми сказали: в даному випадку, де ж проходить червона лінія, покажіть зону відповідальності ОДКБ в Республіці Вірменія. Вони не показали. І моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії і не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує", – заявив Пашинян.

Що стосується документів, Пашинян зазначив, що Вірменія заморозила свою участь у діяльності ОДКБ, а це значить, що вона не бере участі в розробленні документів і не вносить жодних пропозицій, не висловлює свого ставлення до пропозицій.

"Ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони ухвалюють такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег.

Але ще раз кажу, зокрема й розрив між цими подіями та їхнім публічним взаємним висловленням, робить повернення Республіки Вірменія до ОДКБ дедалі важчим, якщо не сказати неможливим. Думаю, що тут ми перейшли точку неповернення", – підсумував Пашинян.

Раніше Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань до контрольованої РФ Організації договору колективної безпеки і бачить причини вважати її загрозою для вірменської державності.

Він також не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить реальні шанси на це.

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