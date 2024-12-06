В новом правительстве Литвы не видят причин клеймить "русскую культуру"

Будущий глава Министерства культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что нет оснований категорически отказываться от русской культуры.

Заявление Бирутиса приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, литовским чиновникам следует отделять культуру от политики и не "ставить клеймо" на народ страны, которая развязала войну в Украине.

"Множество людей русской национальности проживают в Литве... Они являются гражданами Литвы и, скорее всего, лояльны к Литве как к своей родине. Поэтому накладывать сразу негативное клеймо на их национальность и культуру, я считаю, абсолютно неправильно, неадекватно, и политикам не следует так поступать", – сказал будущий министр.

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Бирутис добавил, что каждый российский артист, который приезжает с гастролями в Литву, должен оцениваться индивидуально.

"Многие российские исполнители эмигрировали, есть и те, кто не поддерживает режим Кремля. Нужно различать тех, кто поддерживает режим и абсолютно ему лоялен, и тех, кто покинул пределы России и сопротивляется", – считает он.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа подписал указ об утверждении нового правительства во главе с представителем социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом.

Он утвердил новый состав правительства без кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.